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Тарасова не верит, что Щербакова и Трусова возвратятся в спорт

Тарасова: не верю в возвращение в спорт Щербаковой и Трусовой

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в возвращение Александры Трусовой и Анны Щербаковой в большой спорт, передает «Советский спорт».

«Щербакова и Трусова не выступали весь этот год. Шансы при возвращении? Я не буду даже думать про это. Если возвратятся, тогда будем смотреть. Но я не верю, что они возвратятся», — сказала Тарасова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Трусова заявила, что считает себя фигуристкой предпенсионного возраста.

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