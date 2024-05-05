Тарасова не верит, что Щербакова и Трусова возвратятся в спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в возвращение Александры Трусовой и Анны Щербаковой в большой спорт, передает «Советский спорт».

«Щербакова и Трусова не выступали весь этот год. Шансы при возвращении? Я не буду даже думать про это. Если возвратятся, тогда будем смотреть. Но я не верю, что они возвратятся», — сказала Тарасова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Трусова заявила, что считает себя фигуристкой предпенсионного возраста.