«Все компании должны работать в рамках единого правового поля»

Эксперты констатировали, что на данный момент в России сложилась ситуация, при которой отечественные компании вынуждены «играть по правилам», а иностранные онлайн-платформы получают преимущество благодаря тому, что могут практически безнаказанно игнорировать требования российских законов.

«Если иностранная платформа не исполняет обязанности, ей в качестве стимулирования нужно уплатить штраф.

Но эти штрафы, по сути, бумажные, юридически мы не можем понудить их платить. Встает вопрос равноприменимости [российского права]. Хранение персональных данных в стране, где компания зарабатывает деньги – это хороший тон. Такие правила есть в Европе, США и сейчас разрабатываются даже в Узбекистане», – сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

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Он также отметил значение законопроекта о «приземлении» иностранных ИТ-компаний, внесенного на этой неделе на рассмотрение Государственной думы РФ.

«В России не самое жёсткое законодательство в этом плане. Самое важное — не просто принять этот закон, но придумать и ввести те меры, которые будут эффективны и не ударят по нашему бизнесу. Это задача достаточно сложная, для её решения могут понадобиться технические меры. Думаю, что эти правила игры будут приняты и в будущем будут исполняться», – заключил юрист.

В свою очередь, директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович, также согласилась с тем, что Российская Федерация — далеко не единственная юрисдикция, где предпринимаются попытки регулирования или ограничения влияния интернет-платформ.

«Условно направления такого регулирования можно было бы разделить на следующие: введение обязательств по созданию официальных представительств в соответствующих странах, налоговых обязательств, а равно дополнительных обязательств по локализации или - обеспечению доступа некрупных ИТ-компаний к накопленным на территории соответствующего государственной иностранными интернет-гигантами данным», – убеждена она.

По ее мнению, высокая степень влияния интернет-контента не только на реализацию интересов каждого человека, но и на формирование этих интересов - неоспорима.

«Интернет-платформы накапливают огромные объемы информации о человеке, на их основе имеют возможности создавать электронные профили граждан, — напомнила Орехович. — И тут нуждаются в регулировании прежде всего возможности и пределы использования платформами таких данных, а также возможности контроля за таким использованием».

Как отметил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев, при разработке российских мер регулирования должен учитываться опыт других юрисдикций.

«Мне кажется, очень важно смотреть, как цифровые рынки регулируются на других рынках, и не испортит ли это [регулирование] положение российских компаний. Вопрос конкуренции – ключевой вопрос, который стоит перед регуляторами: все компании должны работать в рамках единого правового поля. В отсутствие конкуренции мы будем видеть ухудшение сервиса, компании будут демотивированы создавать новый продукт, – подчеркнул он.

В заключение сессии, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан заявила, что сегодня «ни у кого не возникает сомнений, что должно быть государственное регулирование, а не саморегулирование».

Она также отметила, что в Европе, в отличие от России, нет местных ИТ-гигантов, поэтому европейские власти сталкиваются на локальном рынке только с регулированием иностранных компаний. В тоже время, российским законодателям необходимо учитывать интересы собственных игроков.

«Наверное, ни у кого не возникает сомнений, что должно быть государственное регулирование, а не саморегулирование. Теперь все уверены, что нам нужны национальные законы. В Европе нет местных компаний, поэтому они априори регулируют иностранные компании», — констатировала эксперт.

Регулируя определённый вид рынка, нельзя ухудшать положение собственных, убеждена Дюпан.

«В любом случае меры должны быть вписаны в международный опыт. Какие-то средства измерения аудитории нужны. Я хотела бы сказать, что во всех крупных государствах приняты законы об электронной торговли и безопасности в интернете», — заключила она.