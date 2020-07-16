До 15 млн рублей: сайты оштрафуют за отказ удалять информацию

Миллионы за отказ

В Государственную думу был внесен законопроект за авторством главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна и его заместителя Сергея Боярского. Документ предполагает миллионные штрафы для провайдеров и сайтов, которые отказались удалять информацию, распространение которой противоречит законодательству РФ, сообщает «Интерфакс».

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Так, административный штраф для физического лица составит от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Если же правонарушение было совершено повторно, то штрафы вырастают до 100-200 тыс. рублей, 500-800 тыс. рублей и 4 млн-8 млн рублей соответственно.

Штрафные санкции будут увеличены, если дело касается информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, порнографии с участием несовершеннолетних, а также методах изготовления и употребления наркотических веществ.

Если владелец ресурса отказался удалять эти данные, то штраф для граждан составит от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 3 млн рублей до 8 млн рублей.

В случае повторного нарушения штраф для физлиц составит 200-500 тыс. рублей, для должносных лиц — от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей, а для юридических лиц — 8-15 млн рублей.

Как следует из пояснительной записки, предложенный законопроект «разработан в целях устранения имеющегося правового пробела в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Сообщается, что, по данным Роскомнадзора, по состоянию на апрель 2020 года было выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации. При этом чаще всего нарушителями оказывались крупные зарубежные компании, в том числе YouTube, Twitter и Facebook.

«Нет физического присутствия»

Опрошенные «Газетой.Ru» в целом оценили инициативу Хинштейна и Боярского позитивно, но признали, что в ней есть ряд недоработок.

«В первую очередь такие меры связаны с организациями, которые систематически не выполняют нормы по очищению контента. Это два типа организаций – те, которым такие меры и штрафы кажутся мелочными, Twitter, Youtube, Instragram и Facebook, и те, до кого такие штрафы просто не доходят из-за скрытости владельцев таких сайтов. В первом случае сумма в 15 млн рублей абсолютно не большая, во втором же случае авторы сайтов подумают, стоит ли им этим заниматься даже при хорошей удаленности относительно своего сайта», — считает директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Если подлинной целью авторов законопроекта действительно является борьба с порнографией или оборотом наркотиков – такие меры понятны и объяснимы, с другой стороны размер предлагаемых штрафов явно несоразмерен.

Так сложилось, что к владельцам сайтов и провайдерам у нас стали относиться как к собственникам источника повышенной опасности, и меры их ответственности и обязанности становятся явно непропорциональными их объективным возможностям по контролю контента», — заявил адвокат Анатолий Клейменов из коллегии адвокатов «Меклер и партнеры».

В целом инициатива имеет смысл – при ее правильном применении, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик РОЦИТ, координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.

«Практика GDPR [комплекс законов о защите персональных данных в Европейском союзе] показала эффективность «воздействия рублем» на крупных игроков контентной цифровой индустрии при условии, что размер штрафов является значительным даже для крупного игрока. Как известно, финансовые санкции согласно GDPR могут доходить до 20 млн. евро или 4% мирового оборота виновного субъекта за один инцидент. Таким способом на территории ЕС удалось в некоторой степени дисциплинировать даже мировых гигантов.

Проблема заключается в том, каким образом воздействовать на иностранных игроков контентного цифрового пространства», — считает Парфентьев.

Эксперт отметил, что успешность применения GDPR в Европе объясняется физическим присутствием иностранных (в первую очередь американских) «крупняков» в юрисдикции Евросоюза, наличием в этой юрисдикции имущества, на которое может быть обращено взыскание, а самое главное – значимостью европейского рынка для этих крупных игроков, который они с маркетинговой позиции не могут потерять.

«В России же, например, нет даже представительства Facebook, не говоря уже о каком-то имуществе. Таким образом, как исполнять решение российского суда о штрафе в отношении иностранной компании, физически не присутствующей в России – становится непонятным. Опыт Telegram показал, что попытки ограничения доступа к сервису при высокой мотивированности этого сервиса на присутствие в блокируемом регионе по сути бесполезны. К тому же, сервисы могут ссылаться на различную трактовку отдельных понятий в юрисдикции по месту вынесения решения и по месту физической регистрации сервиса – и, скорее всего, опять же сделает выбор в пользу трактовки по месту своей регистрации. Также возникает вопрос с определением владельца сайта, ибо, по-видимому, авторы законопроекта понимают под владельцем сайта лицо, на которое заключен договор на услуги хостинга. По сути, на лицо, с которым заключен договор хостинга, могут возлагаться таким образом обязанности, аналогичные таковым у главного редактора СМИ», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Как заявил генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров, предложенный законопроект «изначально плохо организован».

«Добавление значительных штрафов только ухудшит ситуацию, поскольку требования об удалении материалов выдвигаются неожиданно и непредсказуемо. Не существует вменяемого понимания того, как работает социальная сеть и «user generation content-ресурсы» в целом.

На организаторов социальных сетей возлагают ответственность за то, что пишут пользователи, а это неправильно.

Конечно, социальная сеть может создать ботов для проверки действий пользователей, но результат получится не таким, как все ожидают. В качестве примера можно привести социальную сеть Facebook, которая таких ботов создала. Получившийся результат законодателям не понравится, так как под раздачу попадут вполне цивилизованные документы, которые боты в социальных сетях будут удалять просто «на всякий случай». Можно вспомнить скандал, который произошел 9 мая, когда бот на FB удалял посты-поздравления с фотографией, на которой изображено Знамя Победы над рейхстагом», — заключил эксперт.