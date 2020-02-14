Опасные связи: Цукербергу запретили знакомить европейцев

Компания Facebook планировала запустить свой сервис знакомств Facebook Dating в странах Европы к 14 февраля, но местный регулятор неожиданно отложил запуск, сообщает Business Insider.

Как выяснилось, причиной для отказа стали опасения европейских властей о недостаточной защите личной информации пользователей платформы.

Свои претензии Facebook высказал Комитет по защите данных Ирландии (Irish Data Protection Commission, или DPC). Регулятор утверждает, что узнал о Facebook Dating за 10 дней до даты запуска и не получил «необходимые документы».

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«Мы очень обеспокоены тем фактом, что это был первый раз, когда мы узнали о запуске», — заявил представитель DPC. Сообщается, что нужные бумаги были предоставлены лишь в начале текущей недели, из-за чего европейские пользователи остались без Facebook Dating ко Дню святого Валентина. Отсрочка касается и Великобритании, которая пока еще подчиняется правилам Евросоюза, несмотря на Brexit.

При этом в Facebook утверждают, что оформили все документы в срок и проверили сервис на соответствие Общему регламенту по защите данных (GDPR), действующему на территории Евросоюза.

«Нам очень важен запуск Facebook Dating, поэтому мы готовы потратить чуть больше времени, чтобы убедиться, что продукт готов для европейского рынка. Мы тщательно проработали создание надежных мер защиты приватности…до предполагаемого запуска в Европе, которым мы поделились с [регулятором], когда получили соответствующий запрос», — заявил официальный представитель корпорации.

Дата релиза Facebook Dating в Европе пока остается неизвестной.

Впервые Facebook Dating был представлен публике в 2018 году.

Презентуя новый продукт, глава Facebook Марк Цукерберг подчеркнул, что новый сервис предназначен для тех, кто ищет «серьезных долгосрочных отношений», а не секс на одну ночь.

Сейчас Facebook Dating работает в 20 странах мира: Аргентине, Боливии, Бразилии, Вьетнаме, Гайане, Канаде, Колумбии, Лаосе, Малайзии, Мексике, Парагвае, Перу, Сингапуре, Суринаме, США, Таиланде, Уругвае, Филиппинах, Чили и Эквадоре. Европейские страны, включая Россию, пока остаются неохваченными новым проектом Цукерберга.

Стоит отметить, что опасения европейских властей касательно сомнительных мер безопасности небезосновательны — ранее Facebook была замечена в нескольких скандалах, связанных с утечкой персональных данных своих пользователей. Учитывая, что аккаунт в социальной сети Цукерберга имеют около 2 млрд человек по всему миру, любая потеря данных с серверов компании автоматически касается огромного количества людей.

В середине прошлого года социальная сеть была оштрафована Федеральной торговой комиссией (FTC) США на $5 млрд за халатность в деле Cambridge Analytica, приведшую к утечке данных 87 млн пользователей.

«Штраф в $5 млрд для Facebook является крупнейшим из когда-либо наложенных на компанию в связи с нарушением приватности пользователей. Он почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф за нарушение частной жизни или безопасности данных, когда-либо примененный в мире», — заявили в FTC.

Однако многие СМИ раскритиковали условия соглашения между комиссией и Facebook, назвав его победой для Цукерберга.

Некоторые эксперты утверждают, что назначенная FTC сумма эквивалентна месячной выручке компании, а значит Facebook практически не пострадал за серьезное нарушение закона.