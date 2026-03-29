Зеленский рассказал, где Украина не согласна вести переговоры

Зеленский: Украина не будет стороной, которая затягивает переговоры
Украина готова согласиться на проведение переговоров «везде», кроме России и Белоруссии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News.

Зеленский отметил, что Украина готова встретиться в любое время и в любом месте, и предложил в качестве возможной локации для переговоров Турцию и Швейцарию, сообщает NBC.

«Мы никогда не будем той стороной, которая [переговоры] блокирует, затягивает или откладывает и так далее. Именно поэтому мы готовы встретиться везде, кроме России и Беларуси, которые являются союзниками по отношению друг к другу и нашими враги», — сказал он.

Зеленский также рассказал, что американская сторона предлагала провести переговоры в США, однако Россия от этого отказалась.

До этого в администрации президента Турции заявили, что Анкара надеется возобновление переговорного процесса по Украине в апреле, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало.

26 марта глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что война в Иране не заблокировала переговорный процесс по Украине. 24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут быть поставлены на длительную паузу.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент встреч по Украине не запланировано.

Ранее Зеленский заявил о «сложности» в переговорном процессе о мире на Украине.

 
