Названа сумма, которую потратили в Махачкале на ливневки

В Махачкале республики Дагестан за последние годы потратили более полумиллиарда рублей на ливневки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как выяснили журналисты, в 2022–2023 годах на капитальный ремонт ливневой канализации были заключены крупные госконтракты.

Первый из них, на 512 млн рублей, был заключен в ноябре 2022 года, работы выполнял подрядчик «Пикстрой-Сервис». По договору он должен был отремонтировать ливневки на нескольких улицах. Однако в марте прошлого года работы были приостановлены — подрядчик снял на улицах асфальт, оставил трубы на дороге, вокруг скопились лужи, но канализация так и не появилась, следует из сообщения.

«Тогда на встрече с представителем «Пикстрой-Сервис» председатель Счетной палаты Махачкалы Казбек Булатов заявил, что по документам исчезли 200 млн. Из-за этого управление ЖКХ расторгло контракт с подрядчиком в одностороннем порядке», — сказано в посте.

Кроме того, по данным канала, осенью 2025-го гендиректора компании «Пикстрой-Сервис» задержали по подозрению в хищении более 40 млн рублей. По версии следствия, в актах приема-передачи прописали работы, которые не были выполнены.

Второй контракт, на 47 млн рублей, заключили с ООО «Спецремстроймонтаж» — на замену канализационной трубы на одном из самых проблемных участков в городе. Подробности о ходе этих работ канал не привел.

