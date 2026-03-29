Киркоров продает элитную квартиру за 240 млн рублей

Певец Филипп Киркоров выставил на продажу квартиру в центре Москвы
Певец Филипп Киркоров выставил на продажу недвижимость за 240 миллионов рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Речь идет об элитной четырехкомнатной квартире Киркорова в центре Москвы. Площадь жилья составляет 210 квадратных метра.

«Ну а чего она стоит пустая? Историческое место для меня, но надо идти вперед», — рассказал артист.

В феврале Telegram-канал SHOT заявил, что Киркоров якобы не вносит платежи за свои элитные объекты в центре столицы с 2025 года. Утверждалось, что всего он владеет восемью квартирами в Москве. В Филипповском переулке, рядом с Арбатом, находятся три объекта недвижимости артиста стоимостью 1,15 миллиарда рублей: пентхаус площадью 537 кв. м за 650 млн рублей, две смежные квартиры на первом этаже (209 и 190 кв. м.), каждая по 480 млн рублей, — и два машино-места по 20 млн рублей. За эти квартиры Киркоров задолжал 456 тыс. рублей.

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения о якобы имеющемся полумиллионном долге артиста за коммуналку во всех его квартирах в Москве.

Ранее Киркоров рассказал о воровстве в начале карьеры.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!