В Ереване недовольный прихожанин попытался прорваться к Пашиняну в церкви

В Ереване во время богослужения в церкви Святой Анны произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кадры потасовки опубликовало издание «Sputnik Армения».

Сообщается, что глава правительства присутствовал на литургии по случаю Вербного воскресенья (Цахказарда) вместе со своими соратниками. Примерно через 20 минут после начала службы, когда Пашинян выходил из храма через ряды прихожан, один из присутствующих выразил недовольство и резко обратился к охране, потребовав, чтобы на него не смотрели.

В этот момент другой человек, судя по кадрам, попытался нанести удар премьеру, однако сотрудники службы безопасности не допустили этого и пресекли попытку. Телохранители оттеснили молодого человека, который пытался приблизиться к Пашиняну, что вызвало недовольство среди присутствующих.

По словам журналистов, в ходе инцидента премьер призвал людей успокоиться.

На прошлой неделе Никол Пашинян в вагоне ереванского метро поругался с армянкой, которая переехала из Нагорного Карабаха. В ходе словесной перепалки женщина обвинила премьера в том, что именно он ответственен за потерю Карабаха. Отвечая на ее упрек, Пашинян резко повысил голос.

Ранее Пашинян начал день с российской рок-группы.