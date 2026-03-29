Экс-футболист «Зенита»: ожидали, что сборная России на одной ноге забьет 10 мячей Никарагуа

Российский экс-футболист Константин Лепехин оценил победу сборной России в товарищестком матче с Никарагуа, отметив, что все ожидали, что россияне забьют десять мячей, передает «Чемпионат».

» Чтобы не было негативных отзывов в прессе, нужно побеждать такие команды. Мы еще до игры посчитали, что на одной ноге сборная должна забить 10 мячей Никарагуа. Все, что уже меньше десяти, — это уже негатив», — сказал Лепехин.

Также Лепехин отметил, что в России недооценили Никарагуа.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

