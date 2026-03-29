Агент Малинина: Илья отпустил ситуацию с Олимпиадой

Агент и продюсер американца Ильи Малинина Ари Закарян заявил, что фигурист отпустил ситуацию с Олимпиадой, передает «Матч ТВ».

«Можно ли сказать, что Илья уже отпустил ситуацию с Олимпиадой? Я думаю, что да. Впереди новые задачи и рубежи. Жизнь продолжается», — сказал Закарян.

Малинин стал чемпионом мира 2026 года, выиграв турнир в третий раз.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Малинин будет доминировать следующие четыре года.