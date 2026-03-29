Российские военные уничтожили сотни дронов за сутки в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации более 300 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что были сбиты 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 13 управляемых авиационных бомб.

Также, по данным министерства, российские войска нанесли удары по военным аэродромам Украины, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по местам запуска беспилотников дальнего действия и складу крылатых ракет «Фламинго». Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В Минобороны добавили, что за сутки поражены позиции украинской армии в 143 районах.

До этого в российских силовых структурах заявили об уничтожении разведывательной роты 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Храповщина в Сумской области. Там подчеркнули, что подразделение состояло из идейных неонацистов с боевым опытом, полученным еще до начала конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее в Сумской области уничтожили редкую израильскую РЛС.