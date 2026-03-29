Юрист рассказал, что грозит Киркорову за курение в аэропорту

Народный артист России Филипп Киркоров закурил сигарету в барнаульском аэропорту, кадры распространились в соцсетях. Руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в случае привлечения к административной ответственности певца ждет незначительный штраф.

«Действительно, на любительских видео, которые пассажиры выложили в соцсети, видно, как народный артист прогуливается по зданию аэропорта с дымящейся сигаретой. Однако для юристов здесь есть важный нюанс. Чтобы привлечь Киркорова к ответственности по статье 6.24 КоАП РФ, недостаточно ролика, снятого на телефон другим пассажиром. Такие доказательства не имеют процессуальной силы, если только автора видео не вызовут в компетентные органы в качестве свидетеля. На практике сотрудники транспортной полиции обязаны получить материалы с официальных камер видеонаблюдения, установленных в аэропорту. Только после этого можно составить протокол об административном правонарушении. Даже если это произойдет, максимальный штраф для курильщика в неположенном месте согласно ст. 6.24 КоАП РФ составляет от пятисот до полутора тысяч рублей. Для человека, чьи гонорары исчисляются миллионами, эта сумма, мягко говоря, незаметна. Мы помним, что автомобили Киркорова регулярно попадают в сводки ГИБДД, а выписываемые ему штрафы давно перестали быть для певца хоть сколько-нибудь значимым сдерживающим фактором», — отметил эксперт.

Хаминский считает, что полиция должна провести с артистом серьезную профилактическую беседу. Юрист отметил, что Киркоров — кумир для многих, на его поступки равняются россияне.

«Проблема здесь не в деньгах. Филипп Киркоров — эстрадная звезда первой величины, на него равняются миллионы поклонников. Когда такой человек демонстративно курит в общественном месте, где это прямо запрещено законом, он подает негативный пример. Подростки, видя это, решают: «раз можно Киркорову, то можно и мне». И это прямая дорога к мелким, но повсеместным нарушениям правопорядка. Было бы вполне целесообразно вызвать господина Киркорова в МВД для проведения серьезной профилактической беседы. Ему стоит напомнить, что закон един для всех, независимо от высоты гонорара и количества поклонников. И по-хорошему рекомендовать в будущем воздержаться от подобных поступков. Это было бы правильным сигналом и для других селебрити, и для простых граждан», — заключил он.

Концерт Филиппа Киркорова прошел в Барнауле 21 марта. Кадры, на которых певец закурил сигарету в здании аэропорта показало издание «Толк». Народный артист шел в сопровождении охраны.

