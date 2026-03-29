В Германии рассказали об отчаянном шаге Зеленского

BZ: Зеленский от безысходности ищет помощи на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский «от безысходности» ищет помощи на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне растущей неопределенности в отношении военной помощи Запада Украине», — сказано в материале.

Кроме того, в нем говорится о рассмотрении Пентагоном возможности отправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток.

Накануне украинский лидер побывал в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Ранее Зеленский договорился об обеспечении Украины дизелем на год.