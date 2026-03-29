Мужчина преследовал ребенка и избил его на Камчатке, это попало на видео

На Камчатке мужчина преследовал мальчика, чтобы напасть на него и избить. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Инцидент произошел в районе дома №12 на Космическом проезде в Петропавловске-Камчатском. На видео попало, как мужчина гнался за ребенком, который, в свою очередь, убегал от него. По словам очевидцев, догнав мальчика, агрессор начал его избивать.

Случайная прохожая остановила нападавшего. Следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

