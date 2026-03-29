В Финляндии упал неизвестный летательный аппарат

Летательный аппарат упал в районе финского города Коувола, расположенного на расстоянии 285 км от Санкт-Петербурга. Об этом пишет Yle.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили территорию, где был найден объект.

«Информации о пострадавших нет», — подчеркивается в материале.

В нем отмечается, что утром в небо были подняты истребители Военно-воздушных сил Финляндии. Экипажи воздушных судов осуществили разведывательные и наблюдательные полеты над юго-восточной частью республики.

25 марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что на территории страны упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По предварительной информации, это был украинский дрон. Его обнаружили в Краславском крае, граничащем с Белоруссией.

Как рассказала глава правительства республики, в результате инцидента никто не пострадал. Она подчеркнула, что находится в тесном контакте с министром обороны Андрисом Спрудсом, армией и уполномоченными ведомствами, а также лидерами Литвы и Эстонии.

Ранее в Литве после прилета неизвестного БПЛА произошел взрыв.