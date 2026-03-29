В Чечне ввели режим ЧС из-за ливней

В Чечне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных природных явлений. Распоряжение об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.

«Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Чеченской Республики», — сказано в документе.

До этого сотни человек эвакуировали из поселка Кундухово в Чечне. Как уточнили районные власти, в результате наводнения получили повреждения 380 домовладений, пострадали две тысячи человек.

Ранее в регионе был введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильными ливнями с порывистым ветром.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всей республики.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.

 
