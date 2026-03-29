Ушаков поговоркой ответил на вопрос, доверяет ли Россия США

Россия на 100% может доверять только себе, а в отношениях с другими странами она руководствуется принципом «доверяй, но проверяй». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Интересный вопрос, доверяем ли мы американским партнерам и коллегам. Если хотите, могу сказать, кому мы на 100% доверяем: самим себе», — сказал Ушаков.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров оценил отношения России и США при бывшем американском президенте Джо Байдене. Министр отметил, что администрация Байдена нанесла огромный ущерб взаимоотношениям РФ и Соединенных Штатов.

Также глава МИД РФ высказался о санкциях, которые ввел Барак Обама за три недели до первой инаугурации нынешнего американского лидера. Лавров назвал их «непорядочными и неэтичными». Также он напомнил, что администрация Обамы выгнала российских дипломатов, украв пять объектов дипломатической недвижимости.

Ранее Путин оценил отношения России и США.