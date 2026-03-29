Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Армия

Подпольщик сообщил об ударе ВС РФ по месту подготовки украинских «Птиц Мадьяра»

Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Российские военные нанесли удар по авиабазе в Житомирской области, где проходили обучение пилоты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Утром около 6.30 зафиксирован удар по авиабазе в Озерном Житомирской области. Атака пришлась на объект, который сочетает в себе сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров», — рассказал он.

По информации Лебедева, на этой базе также проходили подготовку французы, обслуживающие самолеты Mirage.

До этого Лебедев рассказывал, что российские военные нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины, где базировались американские и французские истребители. По словам источника, с этой базы в районе населенного пункта Староконстантинов регулярно вылетали украинские Су-27, а также американские F-16 и французские «миражи».

Ранее российские военные ударили «Солнцепеками» по ВСУ в Харьковской области.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!