Подпольщик сообщил об ударе ВС РФ по месту подготовки украинских «Птиц Мадьяра»

Российские военные нанесли удар по авиабазе в Житомирской области, где проходили обучение пилоты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Утром около 6.30 зафиксирован удар по авиабазе в Озерном Житомирской области. Атака пришлась на объект, который сочетает в себе сразу две функции: боевую авиационную площадку и центр подготовки кадров», — рассказал он.

По информации Лебедева, на этой базе также проходили подготовку французы, обслуживающие самолеты Mirage.

До этого Лебедев рассказывал, что российские военные нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины, где базировались американские и французские истребители. По словам источника, с этой базы в районе населенного пункта Староконстантинов регулярно вылетали украинские Су-27, а также американские F-16 и французские «миражи».

