В Госдуме объяснили, почему Россия не вступила в трамповский «Совет мира»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России концепция «Совета мира», созданного по инициативе президента США, неактуальна на фоне войны на Ближнем Востоке. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в условиях мировой турбулентности ни одно объединение стран не будет устойчивым.

«В такой взрывоопасной ситуации точно не следует принимать скоропостижных решений, которые в целом могут повредить геополитическому положению нашей страны. Тем более что пресловутый «Совет мира» создают Соединенные Штаты, которые напали сейчас на весьма дружественный нам Иран», — отметил он.

По мнению Журавлева, президент США живет в «воображаемой вселенной».

«О каком мире вообще может идти речь, если Трамп живет в воображаемой вселенной, где Вашингтон побеждает Тегеран каждый день, хотя на самом деле иранские дроны и ракеты продолжают лететь по американским военным базам. Для создания новых союзов время еще не пришло, слишком велика общая турбулентность на планете, и любое объединение в таких условиях никогда не будет устойчивым», — заключил депутат.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Москва пока не принимала решения по вступлению в «Совет мира», созданный по инициативе американской стороны.

Трамп объявил о формировании «Совета мира» в середине января. Американская сторона пригласила присоединиться к организации представителей более 50 государств, включая РФ, Украину и Китай. 22 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе был подписан Устав «Совета мира». В церемонии приняли участие представители 18 стран. Позднее в МИД Беларуси заявили, что республика также присоединилась к «Совету мира».

Ранее в Европе обвинили Трампа в работе на Путина.

 
