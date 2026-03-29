Две победы до плей-офф: Овечкин продолжает спасать «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс». 40-летний капитан «Кэпс» Александр Овечкин записал на свой счет голевой пас и помог команде набрать важнейшие два очка, обострившие турнирную борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли. «Газета.Ru» — о том, как «столичные» продолжают карабкаться в топ-8 Восточной конференции.

«Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5 (буллиты)

В НХЛ близится к завершению регулярный сезон — команды почти прошли всю его дистанцию, однако никакой определенности с тем, кто именно сыграет в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли, пока нет. Официально шансов на продолжение сезона лишились две команды — «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб Александра Овечкина, несмотря на серьезные проблемы, все еще сохраняет надежду на то, чтобы войти в заветную топ-8.

После отличной победы в Юте, где бессменный лидер и капитан «Кэпс» оформил хет-трик, прервав голевую засуху, вашингтонцы продолжили вояж по клубам Западной конференции, приземлившись в Неваде, чтобы сыграть против «Вегаса».

«Вашингтон» ударно начал игру и открыл счет уже на седьмой минуте — Хендрикс Лапьер забросил свою четвертую шайбу в сезоне, реализовав момент после передач от Ивана Мирошниченко и Брендана Дьюхейма.

«Вегас» имел преимущество по броскам в створ (12 против шести), но на табло после первой двадцатиминутки напротив их логотипа горел нуль.

Второй период «Кэпиталз» провели еще более впечатляюще — сначала Джастин Сурдиф забил в большинстве, а затем Энтони Бовиллье на исходе первой половины игры сделал счет 3:0.

«Вегас» встрепенулся и ответил мощным камбэком, оформив до сирены сразу три шайбы за период — Ник Дауд и Расмус Андерссон в течение 25 секунд поразили ворота «Кэпс», будучи в меньшинстве! А спустя еще две с небольшим минуты Джек Айкел сравнял счет, подвесив большой знак вопроса над исходом противостояния.

Третий период застал гостей врасплох, Митчелл Марнер спустя 31 секунду после выхода из раздевалок вывел свою команду вперед, реализовав численное преимущество. «Рыцари» превратили 0:3 в 4:3 и имели все шансы забрать победу, однако «Кэпс» подсобрались и смогли ответить своим голом в большинстве — после предголевой передачи от Александра Овечкина отличился Дилан Строум. Со счетом 4:4 игра перетекла в овертайм.

Зрители голов в нем так и не увидели, хотя «Вашингтон» целых четыре раза потревожил створ ворот Эдина Хилла. В серии буллитов была реализована всего одна попытка из шести — Дилан Строум стал единственным, кто забил в серии, принеся «столичным» важнейшую победу, став также первой звездой встречи.

Рекорды Овечкина

Овечкин в матче против «Вегаса» вышел на лед в составе «Вашингтона» в 1565-й раз в карьере. Россиянин занял третье место по количеству сыгранных матчей за одну франшизу в НХЛ, обойдя шведа Никласа Лидстрема (1564 игр за «Детройт»). Рекордсменом по этому показателю является Горди Хоу, который провел за «Детройт» 1687 матчей.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое 15-е место рейтинга. С активом в 1779 матчей лидером в данном рейтинге остается Патрик Марло.

Голевая передача в этой встрече стала для Овечкина 28-й в сезоне. Всего в общей сложности на его счету в сезоне-2025/26 57 очков (29 голов + 28 передач).

После этой игры «Кэпиталз» набрали 83 очка и приблизились до зоны плей-офф на расстояние четырех очков — на восьмой позиции с активом в 87 баллов на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции располагается «Коламбус Блю Джекетс». До завершения регулярного чемпионата у «столичных» осталось еще восемь игр.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет против прямых конкурентов в борьбе за кубковую восьмерку — «Филадельфии Флайерз». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в ночь с 31 марта на 1 апреля, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени. «Вегас Голден Найтс» продолжает домашнюю серию, в ночь на 31 марта «рыцари» на «Ти-Мобайл Арене» примут «Ванкувер Кэнакс». Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.