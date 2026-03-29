Северная Корея испытала мощное оружие, угрожающее США

Independent: КНДР провела испытание двигателя ракеты, способной достичь США
Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для межконтинентальных ракет, способных долетать до США и поражать материковую часть. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями двигателя. Он заявил, что разработка «имеет большое значение» для вывода стратегических вооружений страны «на высший уровень».

Пхеньян не стал раскрывать ключевые параметры нового двигателя, например, время его работы. Известно лишь, что двигатель способен развивать максимальную тягу более 2,5 тысяч килоньютон.

В сентябре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея достигла немалых успехов в сфере оборонной науки и исследований и получила «новое секретное оружие». Что это за оружие, лидер КНДР раскрывать не стал. Он лишь добавил, что страна безостановочно укрепляет свои стратегические силы и характеристики серийного вооружения, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала государства.

