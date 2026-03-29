Стало известно об угрозе попадания керосина в питьевую воду в одном российском городе

Mash: жители Иваново могут начать пить воду с керосином из-за крушения самолета
Жители города Иваново могут начать пить воду с керосином из-за крушения самолета Ан-22 в Уводьском водохранилище. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолет упал в декабре, однако обломки извлекли из водоема лишь частично. В частности, на дне продолжает оставаться двигатель воздушного судна.

В Mash указали на наличие радужных пятен на поверхности водоема — это говорит о том, что в воду попадает топливо. Жители Иваново рассказали журналистам, что больше всего их беспокоит попадание в воду «жидкости И», которую добавляют в топливо, чтобы оно не замерзало при экстремально низких температурах.

В связи с аварией на водохранилище установлены защитные барьеры, а контроль за водозабором усилен.

9 декабря 2025 года тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Его обломки рухнули в Уводьское водохранилище. На борту находились семь человек, никто из них не выжил. На земле при этом никто не пострадал — экипаж сумел увести падающую машину в безлюдную местность. Разбившийся Ан-22 был последним самолетом серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников, он находился в строю более полувека. Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Газеты.Ru».

