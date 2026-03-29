Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван природный компонент для контроля уровня сахара в крови

Frontiers: листья шелковицы могут действовать на механизмов обмена глюкозы
Shutterstock

Листья шелковицы помогают контролировать уровень сахара в крови благодаря воздействию на несколько механизмов обмена глюкозы. К такому выводу пришли ученые из Хунаньского университета, проанализировав данные экспериментальных и клинических исследований. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

По данным обзора, листья шелковицы содержат комплекс биологически активных веществ, которые влияют на уровень глюкозы на разных этапах ее усвоения. Эти соединения способны замедлять расщепление углеводов в кишечнике, снижать всасывание сахара в кровь и повышать чувствительность тканей к инсулину. Кроме того, некоторые компоненты могут защищать клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку этого гормона.

Исследователи также отмечают выраженные антиоксидантные свойства листьев шелковицы. Этот эффект важен при метаболических нарушениях, поскольку окислительный стресс считается одним из факторов развития осложнений при сахарном диабете второго типа. При окислительном (оксидативном) стрессе в организме возникает избыток свободных радикалов (нестабильных молекул) и недостаток противодействующих им антиоксидантов. Это приводит к повреждению клеток, белков и ДНК.

По словам авторов, ключевую роль играет не одно конкретное соединение, а сочетание различных компонентов, которые действуют одновременно и усиливают эффект друг друга.

При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о замене медикаментозного лечения. Для определения эффективных дозировок и форм применения необходимы более крупные клинические исследования. Тем не менее полученные данные показывают, что природные продукты могут стать полезным дополнением к существующим стратегиям контроля глюкозы.

Ранее ученые выяснили, как физическая активность снижает риск рака и диабета.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!