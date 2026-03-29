Холодная погода опаснее для сердца, чем жара, выяснили ученые

AJPC: холодная погода вызывает в 20 раз больше летальных исходов, чем жара

При температуре ниже 23 °C происходит в 20 раз больше летальных исходов, чем в более жаркую погоду. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Исследователи проанализировали более 14 миллионов случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей старше 25 лет в 819 округах США. В анализ вошли данные за период с 2000 по 2020 год, охватывающие около 80% населения страны. Ученые сопоставили статистику смертности с местными температурными данными и оценили, как отклонение температуры от «оптимального» значения влияет на риск смерти.

Анализ показал, что минимальная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается примерно при 23 °C. Когда температура отклоняется от этой отметки, риск увеличивается — однако холод влияет на него значительно сильнее, чем жара.

По оценкам ученых, температуры ниже 23 °C связаны примерно с 40 тысячами смертей в год, что составляет около 6,3% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время более высокие температуры ассоциируются примерно с двумя тысячами летальных исходов в год (около 0,33%).

«В сумме за два десятилетия это около 800 тысяч смертей, связанных с холодной погодой, против примерно 40 тысяч, связанных с жарой. Примерно одна из 16 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связана с холодной погодой, тогда как влияние жары наблюдается примерно в одном случае из 300», — подсчитали ученые.

Ученые отмечают, что холод может увеличивать нагрузку на сердце несколькими способами. Низкие температуры вызывают сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. Кроме того, зимой люди чаще подвергаются резким физическим нагрузкам — например, при уборке снега, что может стать триггером инфаркта или инсульта у людей с сердечными заболеваниями.

