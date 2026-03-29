Глава МИД Украины обвинил Венгрию во взятии ЕС в заложники

Венгрия якобы «взяла в заложники» почти весь Евросоюз и «всю санкционную политику» объединения. Об этом в интервью «Укринформ» заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь Европейский союз и всю санкционную политику. Это недопустимо. Я слышал очень жесткие оценки от наших партнеров», — отметил он.

Министр подчеркнул, что в ЕС уже есть «готовность реагировать на такие проявления откровенно антиобъединенной политики». Он напомнил, что 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и Украина надеется на то, что 20-й пакет санкций и кредит на €90 млрд для Киева все-таки будут согласованы.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». 19 марта ЕС не утвердил предоставление Украине кредита из-за вето Венгрии и Словакии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит добиваться выдачи Украине кредита «тем или иным способом». Издание Politico также писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выдать Украине двухсторонние кредиты, которые не требуют согласия всех членов Евросоюза.

Глава МИД Украины рассказал о «разрыве последних связей» с СНГ.

 
