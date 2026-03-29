Глава МИД Украины назвал Россию «единственным препятствием» для мира

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в том, что она препятствует «финализации» мирных переговоров, а также отметил, что только США могут «принудить» Москву к заключению соглашения. Свою позицию он высказал в интервью изданию «Укринформ».

Министр подчеркнул, что достижение «справедливого» и «устойчивого» мира — это «сложный путь». Однако союзники Украины, включая США, понимают, какие шаги им «сообща необходимо предпринять», сказал глава МИД.

«Именно Россия сегодня является единственным препятствием для финализации всех мирных усилий, возглавляемых США. И тут я хотел бы поблагодарить их за эти усилия. Сегодня США — единственная страна, единственная сила, которая может принудить Россию к миру. Поэтому стоит исходить из этих геополитических реалий», — отметил Сибига.

В марте президент США Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского «препятствием» для заключения мирного соглашения по Украине. Также Трамп говорил, что удивлен нежеланием Зеленского заключать мирную сделку. 20 марта американский лидер заявил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с президентом России Владимиром Путиным.

При этом в недавнем интервью Le Monde Зеленский заявил, что Украина не согласна с позицией США о том, что Россия искренне стремится к завершению конфликта.

