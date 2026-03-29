В МЧС рассказали о ситуации с поиском пропавших подростков в Ульяновске

В Ульяновске возобновили обследование дна Волги для поисков подростков, пропавших при переходе через реку пешком по льду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

«Поиски пропавших подростков, которые были приостановлены в субботу вечером в связи с наступлением темноты, возобновлены 29 марта. Сегодня будет продолжено обследование дна с помощью эхолотов, также запланированы погружения тяжелых водолазов», — сказали журналистам.

Уточняется, что на данный момент поиски не дали результатов.

Двое подростков 2011 года рождения устроили ночной переход по льду Волги 23 марта и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что дети отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Они планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

С 26 марта к работе подключились добровольцы «Лиза Алерт» с квадрокоптерами для осмотра новых участков реки и береговой линии.

Ранее в Твери спасли девочку, оказавшуюся на отколовшейся от берега льдине.