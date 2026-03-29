Экс-футболист «Спартака»: в сборной России каждый играл за себя

Экс-футболист «Спартака» Шишкин: в сборной России каждый играл за себя

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин заявил, что в сборной России в матче против Никарагуа каждый играл за себя, передает «Чемпионат».

«Не сказать, что разочаровала, но удивила игра сборной России. В первую очередь по настрой. Было ощущение недопонимания на поле. Понятно, что все игроки обучены, но не хватало целостности. Как будто каждый играл сам за себя», — сказал Шишкин.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее Александр Мостовой оказался недоволен победой над Никарагуа.