«Не сертифицированы»: почему блокируются телевизоры Samsung

Пользователи из России столкнулись с проблемой блокировки смарт-телевизоров бренда Samsung. Сообщается, что на экране ТВ появляется надпись «This TV is not fully functional in this region» [«Этот телевизор не обладает полным функционалом в вашем регионе»], из-за чего часть функций «умного» устройства остаются недоступными.

Впервые о внезапной блокировке сообщил пользователь портала vc.ru, чей телевизор Samsung QE65Q8F, купленный в конце 2019 года, неожиданно отказался работать.

Юзер «погуглил» свою проблему и выяснил, что Samsung стал блокировать часть смарт-функций с января 2020 года, таким образом объявив войну покупателям «серых» устройств, то есть купленных не в официальном магазине.

При этом автор статьи утверждает, что действительно приобрел телевизор в интернет-магазине, найденном в одном из соответствующих агрегаторов, но при этом напротив карточки товара на сайте стояла отметка «Официальная гарантия». Чтобы убедиться, что телевизор не «паленый», пользователь в тот же вечер успешно зарегистрировал его на сайте Samsung, но уже в январе столкнулся с блокировкой устройства.

«Почему я, как потребитель, должен вникать в то, для какой страны сделано устройство? Откуда я вообще об этом должен узнать? Ведь я купил настоящую продукцию, выпущенную ими и даже зарегистрировал ее у них на официальном сайте… Зачем они вообще это делают? Ведь я заплатил деньги им, а не купил подделку. Я пользуюсь их устройством и их экосистемой»,

— пишет рассерженный клиент Samsung.

Как оказалось, проблема затронула многих пользователей из России, которые поделились в комментариях похожими историями. Многие из них также возмущены тем, что рядовой покупатель должен задумываться не только о стоимости приобретаемого им устройства, но и обязательно проверять его сертификацию в стране, чтобы потом не оказаться с заблокированными телевизором, купленным за десятки тысяч рублей.

После того, как эта история стала вирусной, Samsung выпустил официальное заявление, в котором объяснил блокировку ТВ россиян.

Как следует из документа, блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов.

«Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования», — заявляет пресс-служба Samsung Electronics, добавив, что информация о доступности функций в зависимости от региона покупателя указана в инструкции к устройству.

Отмечается, что в соответствии с российским законодательством устройства должны иметь сертификаты EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза) и быть соответствующе промаркированы.

Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU.

«Компания Samsung рекомендует покупать продукцию только в официальных каналах продаж (например, в магазинах фирменной розницы Samsung или на сайте фирменного интернет-магазина), чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя», — заключили в пресс-службе.