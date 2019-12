Не Кодзимой единым: важные моменты Game Awards

В США завершилась церемония Game Awards 2019, во время которой показали огромное количество анонсов и новых трейлеров. Однако, главной целью мероприятия является раздача наград в игровых номинациях.

Лучшей игрой года была признана экшен-адвенчура Sekiro: Shadows Die Twice о приключениях синоби, пытающегося освободить своего господина.

Лучшим файтингом стал Super Smash Bros. Ultimate, лучшей стратегией — Fire Emblem: Three Houses, а лучшим экшеном — Devil May Cry 5.

Мобильной игрой года стала Call of Duty Mobile, а лучшим мультиплеером — Apex Legends. Главную награду в категории «Лучшая киберспортивная дисциплина» получила игра League of Legends.

Наделавшая много шума в 2019 году игра от Хидео Кодзимы Death Stranding победила в двух номинациях — «Лучшая музыка» и «Лучшая режиссура».

Кроме того, Мадс Миккельсен, сыгравший в экшене Клиффа, был признан актером года.

Что же касается анонсов, то и тут есть что обсудить. Прежде всего, сиквел The Wolf Among Us от безвременно закрывшейся студии Telltale Games вернули в производство. Его разработкой займется AdHoc Studio, Warner Bros. и «возрожденная» Telltale.

Также состоялся анонс фантастического экшена Godfall, который стал первой игрой для еще несуществующей консоли следующего поколения Sony PlayStation 5. Жанр Godfall обозначен как «лутер-слэшер». Известно, что в игре предусмотрен кооперативный режим на трех игроков.

В рамках Game Awards состоялась премьера нового трейлера боевика Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch. В ролике показали главного героя игры — самурая по имени Джин.

Первой игрой для консоли нового поколения Xbox Series X стал сиквел Hellblade: Senua's Sacrifice, получивший название Senua's Saga: Hellblade II. Его релиз запланирован на 2020 год.

Всех поклонников франшизы «Форсаж» ждет игра Fast & Furious Crossroads, в которой будут задействованы актеры из фильмов серии, в том числе Вин Дизель и Мишель Родригес.

Релиз сказки Ori and the Will of the Wisps был перенесен на месяц вперед — теперь игра запланирована на 11 марта 2020 года.

На мероприятии показали трейлер новой игры от Брендана Грина — создателя «королевской битвы» PlayerUnknown's Battlegrounds, более известной в народе как PUBG. Ролик не раскрывает деталей сюжета, так что полноценный трейлер стоит ожидать в будущем.

Стала известна дата релиза Maneater, игры, в которой игроку отводится роль акулы, поедающей дайверов и серферов. Примерить на себя роль зубастого хищника можно уже 22 мая следующего года.

Помимо прочего, состоялся анонс игры Weird West от новой студии WolfEye, к которой присоединились создатели таких тайтлов, как Dishonored и Prey. Как следует из названия, игрок отправится на Дикий Запад, где его ждет фэнтезийный мистический мир.