«Я продал приватность»: сооснователь WhatsApp раскаялся

«Я продался»

Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон тихо покинул Facebook в сентябре 2017 года после восьми лет работы над мессенджером. Спустя полгода, в марте, когда компания Марка Цукерберга оказалась в центре скандала с Cambridge Analytica, он внезапно нарушил молчание в своем твиттере, посоветовав своим подписчикам удалить Facebook. После этой публикации появились основания полагать, что уход Эктона вряд ли был мирным.

Реклама

А теперь, после эксклюзивного интервью бизнесмена изданию Forbes, можно с полной уверенностью сказать, что Эктон и Цукерберг не смогли расстаться полюбовно. Как оказалось, причиной ухода сооснователя WhatsApp стало нежелание монетизировать мессенджер, на чем настаивал Цукерберг.

Кроме того, Facebook неохотно согласился на оконечное шифрование, встроенное в WhatsApp, что для Эктона было необходимым условием, обеспечивающим приватность пользователей.

В своем интервью Брайан Эктон несколько раз называет себя «продажным» и критически оценивает свои действия. По его словам, он и другой основатель мессенджера Ян Кум согласились продать WhatsApp Цукербергу в 2014 году, так как он предложил огромную сумму денег: «Он сделал нам предложение, от которого мы не могли отказаться».

Сумма этой сделки оценивается в $19 млрд.

«Я продал приватность своих пользователей за большую выгоду. Я сделал выбор и пошел на уступки. И мне приходится жить с этим каждый день», — заявил Эктон.

Несмотря на то, что приобретение WhatsApp стало одной из самых крупных сделок в Кремниевой долине, Эктон и Цукерберг практически не общались, и сооснователь WhatsApp ничего не может рассказать о его характере. Тем не менее, Эктон признает, что «в Facebook нет плохих людей, но есть очень хорошие бизнесмены».

Умение делать деньги из всего и стало основной причиной разрыва между Эктоном и Цукербергом. Глава Facebook хотел монетизировать мессенджер двумя способами — показывать таргетированные объявления и продавать бизнес-инструменты для общения с аудиторией WhatsApp.

Монетизация никак не вписывалась в философию Брайана Эктона, чей девиз в WhatsApp гласил: «Никакой рекламы, никаких игр, никаких уловок». К сожалению, этот девиз противоречил убеждениям Цукерберга, чьи 98% дохода исходят из рекламных объявлений.

Кроме того, по словам Эктона, хотя руководство Facebook так и не смогло добиться отмены оконечного шифрования в мессенджере, но по крайней мере рассматривало возможность ее обхода — для того, чтобы собирать аналитику о пользователях и продавать ее крупному бизнесу для размещения объявлений.

Что теперь происходит с оконечным шифрованием в WhatsApp так и остается загадкой.

Когда американские сенаторы спросили у операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, осталось ли шифрование в мессенджере, она ушла от прямого ответа, сказав: «Мы полностью поддерживаем эту технологию».

В мае 2018 года из компании ушел и Ян Кум, также несогласный с условиями Цукерберга. Тем не менее, в своей прощальной речи Кум не сказал ни слова о конфликте, ограничившись благодарностью команде WhatsApp и всем пользователям приложения.

«Низкий поступок»

На откровенное интервью Брайана Эктона неожиданно отреагировал один из вице-президентов Facebook Дэвид Маркус. В его публикации указано, что никто не просил его вступаться за компанию, а изложенные мысли принадлежат исключительно ему одному.

По словам Маркуса, Эктон поступает несправедливо по отношению к компании, в которой он «процветал четыре года». Facebook предоставила WhatsApp необходимую для работы автономию и даже разрешила сделать перепланировку офиса, когда команда мессенджера переехала в главный кампус.

«Новичкам» предоставили большие рабочие столы и переговорные комнаты, которые якобы забрали у тех, кто работал в Facebook.

«Это раздражало сотрудников Facebook, но Марк [Цукерберг] поддержал это», — заявил Маркус.

«Назовите меня старомодным, но я нахожу нападки на людей и компанию, которые сделали тебя миллиардером, дали тебе защиту и кров на протяжении нескольких лет, низким поступком», — заключил вице-президент Facebook.

Компания Цукерберга пока не выпустила официальный комментарий по этому вопросу.