Премиальность за полцены: 4 бюджетных смартфона лета-2018

Вместо вступления

За время существования мобильной индустрии смартфоны среднего класса эволюционировали от статуса устройств с непонятной целевой аудиторией до настоящих хитов ритейла. Почему это произошло — этот кейс идеально описывается старым рекламным слоганом «зачем платить больше».

Реклама

Скорость и мощность современных процессоров среднего уровня позволяет работать с самыми «тяжелыми» мобильными играми и приложениями. Камеры этих смартфонов отлично снимают, причем не только в яркий солнечный день. Новый средний класс получил премиальные материалы корпусов, разрешение экрана Full HD+, безрамочный дизайн, быструю зарядку, NFC-модули, порты USB-Type-C и прочие атрибуты премиальных аппаратов.

Таким образом, большую часть запросов пользователей новые смартфоны среднего класса вполне покрывают. Так что неудивительно, что часть потребителей проголосовала кошельком в пользу двух, а то и трехкратной разницы в цене между флагманскими аппаратами и смартфонами средней ценовой категории.

Единственный запрос, который эти смартфоны обеспечить не могут и не смогут никогда – это запрос на «престижность». Так что премиальные аппараты без своей целевой аудитории не останутся никогда, но сегодняшний обзор предназначен для более практичных пользователей

В этом обзоре будут представлены четыре смартфона среднего класса — Honor 10, Nokia 7 Plus, Oppo F7 и Samsung Galaxy A6 (2018). Мы не будем отписывать каждый смартфон по отдельности, а сравним все модели по ключевым потребительским характеристикам.

Процессор, память и другое «железо»

Лидер в этой номинации Honor 10. Компания Huawei решила, что называется, «зайти с козырей» и поставила в свой смартфон среднего класса самый мощный процессор собственного производства. Hisilicon Kirin 970 – этот же процессор стоит и во флагманском аппарате Huawei P20 Pro, и эта платформа того же уровня, что и Apple A11 Bionic (iPhoneX), Qualcomm Snapdragon 845 (LG G7 ThinQ, HTC U12, Sony Xperia Z2) и Samsung Exynos 9810 (Galaxy S9/S9+).

Помимо 8 ядер у Kirin 970 имеется специальный модуль с поддержкой нейросетей и программ с элементами искусственного интеллекта. Что касается памяти, то Honor 10 получил стандартные для смартфонов этого класса 4 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 64/128 ГБ. Слота для карты памяти у Honor 10 нет. Есть лишь слот для двух SIM-карт. Это означает, что любителям много снимать и загружать на смартфон фильмы, музыку и игры, стоит смотреть на версию с 128 ГБ.

Nokia 7 Plus и Oppo F7 также имеют 4 ГБ оперативной памяти, 64-х гигабайтные накопители, но у них, в отличие от Honor 10, есть слоты для установки карт памяти.

И Nokia 7 Plus, и Oppo F7 оснащены новыми процессорами среднего класса — Qualcomm Snapdragon 660 и Mediatek Helio P60, соответственно. Они примерно равны по своим возможностям, а разница лишь в том, что Snapdragon 660 лучше подходит для мобильных игр из-за более производительного видеопроцессора, а Mediatek Helio P60 энергоэффективнее, что важно для времени автономной работы. Но в целом, разница между процессорами невелика.

У Samsung Galaxy A6 (2018) только 3 ГБ оперативной памяти и накопитель 32 ГБ, а SOC — Samsung Exynos 7870 Octa, проигрывает всем вышеперечисленным процессорам во всех тестах. Это объясняется тем, что хотя Exynos 7870 Octa тоже процессор среднего класса, но вышел он в 2016 году. Впрочем, для стандартных пользовательских сценариев использования смартфона хватает и его мощности.

У всех смартфонов, кроме Oppo F7, есть модуль NFC и соответственно их можно использовать для бесконтактных платежей Google Pay, а Samsung Galaxy A6 (2018) еще и для Samsung Pay.

Отметим, что Honor 10 и Nokia 7 plus оснащены портом USB Type-C и поддерживают быструю зарядку.

Дизайн

В этой категории два лидера: Honor 10 и Nokia 7 Plus. Если вам нравится строгий, немного брутальный дизайн, стоить смотреть на Nokia 7 Plus — металлический корпус с покрытием под «керамику» и окантовка «под медь». Выглядит 7 Plus солидно, лаконично и премиально. Цельность такого строгого дизайна немного портят целых три надписи — Nokia на передней панели и Nokia/AndroidOne на задней поверхности. Все же такое тройное брендирование — это уже чересчур.

nokia.com Nokia 7 Plus

Honor 10 – прямая противоположность Nokia 7 Plus. У него яркий, можно сказать «молодежный» стиль. Задняя панель изготовлена из ударопрочного аллюмосиликатного стекла с 15 слоями специального нанопокрытия, дающего оптический эффект «глубины». Из четырех цветов, в которых выпускается Honor 10 (Phantom Blue, Phantom Green, Glacier Grey и Midnight Black), первые два градиентные. Это означает, что смартфон меняет цвет в зависимости от угла зрения. В общем, выглядит Honor 10 эффектно и «нарядно». Также стоит сказать, что Honor 10 единственный смартфон со сканером отпечатков на передней панели.

huawei.ru Honor 10

Samsung Galaxy A6 (2018) не так эффектен, как Nokia 7, хотя тоже имеет матовый металлический корпус, но выглядит он тоже вполне достойно. Единственно к чему можно придраться, это к у большому расстоянию между между нижней часть экрана и нижней гранью корпуса. Все же «безрамочный дизайн» хотелось бы видеть более безрамочным.

samsung.com Samsung Galaxy A6

Самый спорный внешний вид у Oppo F7. Во-первых, пластиковый корпус в среднем классе — это уже «не комильфо». Во-вторых, Oppo с упорством, достойным лучшего применения, крепит защитное стекло экрана поверх корпуса. Смириться с этим можно, но красоты в таком решении немного.

oppo.com Oppo F7

Эргономика

Есть железное правило — чем меньше смартфон, тем лучше у него эргономика. Мы ожидали, что самым эргономичным будет Samsung Galaxy A6 (2018). Так в общем и случилось, но с одной оговоркой. Камера и сканер отпечатков пальцев, объеденные в один модуль, ухудшили эргономику смартфона, так как неизбежно промахиваешься по сканеру и заляпываешь объектив камеры.

Наименее эргономичными оказались Nokia 7 Plus и Oppo F7 с их большими экранами 6 и 6.23 дюйма соответственно. Oppo F7, впрочем, поддерживает разблокировку по лицу владельца, причем делает это очень хорошо, что безусловно улучшает его эргономику.

Honor 10 расположился посередине, но наша итоговая оценка его эргономики могла бы быть и выше, если бы не его инновационный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Мы не иронизируем — это едва ли не первый в мире ультразвуковой сканер, расположенный под стеклом дисплея. Выглядит такое решение довольно необычно и вероятно скоро и другие вендоры начнут убирать сканер под стекло, а то и под экран. Сам сканер очень компактный и почти не виден. Выглядит это очень эффектно, но увы, срабатывает он хуже, чем у остальных смартфонов.

Время автономной работы

То, как долго работает смартфон без подзарядки, определяют 6 параметров: емкость аккумулятора, энергоэффективность процессора, размер и разрешение экрана, технология производства экрана (AMOLED лучше, чем IPS) и софт.

Проблем с временем автономной работы нет ни у одного смартфона из нашего обзора. Nokia 7 Plus с батареей 3800 мАч работает до 2 дней. Oppo F7 и Samsung Galaxy A6 (2018) примерно до полутора.

Honor 10 без подзарядки работает чуть более дня — видимо сказываются не очень емкий аккумулятор 3400 мАч и очень производительный процессор. Результат неплохой, но не выдающийся.

Камера

Тут все просто. Основные камеры Honor 10 и Nokia 7 Plus снимают значительно лучше, чем камеры Oppo F7 и Samsung Galaxy A6 (2018).

Сильные стороны Nokia 7 Plus — двукратный оптический зум и оптика Zeiss. Сильная сторона Honor 10 — софт для камеры и модуль искусственного интеллекта, который определяет тип сцены в кадре и оптимизирует работу камеры.

Ночные снимки получаются интереснее у Honor 10. Nokia 7 Plus снимает в условиях недостаточного освещения неплохо, но немного уступает Honor 10.

Днем и Honor 10, и Nokia 7 Plus снимают великолепно.

Oppo F7 и Samsung Galaxy A6 (2018) при хорошем и ровном освещении делают хорошие фотографии, но вот ночные снимки и сцены с контрастным светом получаются на уровне бюджетных аппаратов.

Что касается фронтальной камеры, то тут самым продвинутым оказался Оppo F7. Нас немного раздражала агрессивная и неотключаемая до конца постобработка снимков, но это уже дело вкуса.

Софт

О программном обеспечении этих четырех смартфонов стоит рассказать отдельно. В конце концов, тот же iPhone не имел бы такого успеха во всем мире, если бы не «вылизанная» iOS.

Nokia 7 Plus работает под управлением Android One (версия Android 8.1). Это так называемый «чистый» Android. У такого решения есть множество поклонников во всем мире, особенно среди продвинутых юзеров, которым нравится его минимализм. Концепция «ничего лишнего» не лишена логики, но у нее есть недостатки.

Да, она быстра, лаконична, не перегружена лишними элементами, но такой минимализм имеет и обратные стороны, Так, например, Android One не поддерживает разблокировку по «лицу» (решение, которое доступно для многих фирменных оболочек других смартфонов) и многие другие фичи.

Oppo F7 работает под управлением графической оболочки собственной разработки – ColorOS. Ее отличительная фишка стилизация под iOS. Также отметим быструю и четкую разблокировку по лицу владельца. Сама попытка сделать «iOS» на Android-смартфоне выглядит противоречиво, но реализована она неплохо.

Honor 10 тоже работает на фирменной проприетарной оболочке EMUI 8.1, очень продвинутой и «навороченной», с массой настроек, включая управление жестами. Можно сказать, что идеологически — это прямая противоположность Android One.

Samsung A6 (2018) — на наш взгляд это смартфон с самым лучшим софтом под Android — Samsung Experience. Корейская комапния серьезно инвестирует в разработку программного обеспечения для своих смартфонов, и это дает результат. В Samsung Experience найден оптимальный баланс между простотой и гибкостью настроек, плюс ко всему само качество кода очень высокое. Все работает гладко и быстро. В общем, по нашему, безусловно субъективному мнению, у Samsung A6 (2018) лучшая программная платформа из все четырех смартфонов

Итоги

Если подводить итоги, то можно сказать, что самый сильный аппарат по сумме всех характеристик — это Honоr 10, Отпугнуть пользователя может лишь слишком смелый «глянцевый» дизайн, отсутствие слота под карту памяти и высокая цена смартфона от 27 тыс. руб.

Nokia 7 Plus — очень сбалансированный смартфон. У него нет слабых мест. Пусть он уступает по некоторым характеристикам Honоr 10, но придраться к Nokia 7 Plus почти невозможно. Разве что к цене в 28 тыс. руб.

Oppo F7 – спорный дизайн, отличная фронтальная камера, своеобразная графическая оболочка, более гуманная цена — 23 тыс. руб. и основная камера, заметно уступающая камерам Honor 10 и Nokia 7 Plus. Еще один минус мы ставим за отсутствие NFC-модуля.

Samsung Galaxy A6 (2018) — самый бюджетный аппарат в обзоре, всего 18 тыс. руб. Приятный дизайн, отличное ПО, AMOLED-дисплей и, увы, аппаратная платформа на уровне бюджетных и значительно более дешевых смартфонов Xiaomi.