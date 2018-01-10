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Не игрушка: детям заблокируют айфоны

Apple введет функцию родительского контроля для защиты детей от гаджетомании

Eric Risberg/AP

Apple откликнулась на просьбу своих инвесторов и пообещала спасти детей от чрезмерного увлечения своими айфонами. Теперь компании предстоит разработать систему усиленного родительского контроля, чтобы взрослые могли отслеживать, сколько часов их ребенок тратит на свои гаджеты.

Apple пообещала защитить детей от гаджетомании после того, как инвесторы компании призвали руководство заняться проблемой зависимости юного поколения от своих айфонов, сообщает The Wall Street Journal.

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«Мы всегда думаем о том, как используются наши продукты и какое влияние они оказывают на наших пользователей и людей вокруг них, — прокомментировал это решение представитель Apple. — Мы серьезно относимся к нашей ответственности [за это] и пытаемся соответствовать и превосходить ожидания клиентов, особенно если это касается защиты детей».

Компания из Купертино пошла на такие меры после открытого письма от лица JANA Partners LLC и California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) — двух основных инвесторов Apple. Они попросили «яблочный» бренд разработать определенные правила и инструменты, которые позволили бы детям использовать айфоны «оптимальным способом».

Ни сна, ни отдыха

Чтобы доказать необходимость решительных действий, инвесторы Apple поделились некоторой статистикой, касающейся детей и подростков. Согласно исследованию, 67% преподавателей отметили, что новейшие технологии отвлекают студентов от учебы, а 75% зафиксировали понижение концентрации учеников и неспособность сфокусироваться на академических заданиях.

За последние три-пять лет гаджеты уверенно заняли свое место в классной комнате. Учителя заметили, что даже те ученики, которые раньше в перерыв выходили на улицу, общались или занимались физическими упражнениями, теперь предпочитают сидеть на месте и играть на своих смартфонах.

По данным профессора психологии Джин Твендж из Университета Сан-Диего,

американские подростки, которые проводят с телефоном в руке свыше пяти часов в день, на 71% более склонны к суициду, чем их сверстники, которые пользуются гаджетами менее часа в сутки.

Кроме того, у старшеклассников, ведущих активную жизнь в мобильных соцсетях, на 27% возрастает риск развития депрессии, а те, кто не выпускает смартфон из руки, зачастую недосыпают, что в дальнейшем может привести к ожирению и повышенному давлению.

Авторы открытого письма также признали, что 94% опрошенных ими родителей заявили, что приняли определенные меры, чтобы ограничить исопльзование технологичных гаджетов своими детьми. «Но родители не должны вести эту борьбу в одиночку — это нереально и неэффективно в долгосрочном плане», — говорят инвесторы Apple, предлагая бренду присоединиться.

У Apple есть определенный родительский контроль, но он сводится лишь к полному запрету или полному доступу к айфону, не предоставляя взрослым широкого выбора и пользовательского набора инструментов.

Инвесторы предложили создать софт, который бы изменял смартфон так, чтобы приложения и сервисы, доступные ребенку, отличались от приложений и сервисов для, например, 40-летнего взрослого человека.

Обеспокоенность зависимостью от гаджетов высказал и бывший сотрудник Apple, дизайнер iPhone и iPod Тони Фаделл. По его словам, гаджетомания — это реальность, а Кремниевой долине необходимо с ней бороться.

В своем твиттере он отметил, что у Google, Facebook и Twitter хорошо получается заставлять людей сделать еще один клик ради очередной дозы дофамина. «Теперь они должны принять на себя ответственность и помочь людям контролировать свою зависимость на всех уровнях — от смартфона, ноутбука, телевизора и прочего», — добавил Фаделл.

Бывший дизайнер Apple подчеркнул, что если техкомпании не «вступят в борьбу», то понадобится помощь государства, чтобы на них повлиять.

Папа и мама следят за тобой

Отвечая на письмо инвесторов, Apple указала на то, что компания внедряет «родительские» функции в свои устройства с 2008 года — в разделе «Параметры» можно установить или удалить приложение, контролировать покупки внутри игр или запретить доступ на тот или иной сайт. Кроме того, компания следит за тем, чтобы в App Store и других сервисах не было места противоречивому или оскорбительному контенту.

Тем не менее, Apple пообещала, что постарается улучшить свои устройства и добавить в него новые функции, чтобы родительский контроль стал еще более надежным.

Дата обновления и его приблизительное содержание пока не было объявлено. Предположительно, родители смогут удаленно следить, сколько времени их ребенок проводит за смартфоном, и отключать некоторые функции, если ежедневный лимит будет превышен.