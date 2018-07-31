Игрок ЦСКА был рад победе Хорватии над сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018

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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заявил, что в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года Россия — Хорватия обе сборные показали хорошую игру.

«Следил ли за мундиалем? Да, конечно. Особенно за выступлениями Хорватии и России. Трудно было смотреть четвертьфинальный матч, когда две эти команды встретились друг с другом.

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Обе сборные выглядели здорово, но я, конечно, был рад победе своей команды. Жаль, что наши сборные встретились в четвертьфинале, а не в финале. А вообще Хорватия провела очень достойный турнир — горжусь своей страной», — цитирует Бистровича газета «Известия».

Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии завершился победой «шашечных» в серии 11-метровых — 2:2 (4:3 по пенальти).