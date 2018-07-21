Наставник сборной Германии объяснил неудачу команды на ЧМ-2018

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Наставник сборной Германии Йоахим Лёв объяснил неудачу команды на чемпионате мира по футболу в России, передает «РИА Новости».

«У нас достаточно подробностей, чтобы продолжить анализ в ближайшие недели. Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии», — цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

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В пятницу Лёв провел встречу с руководством DFB.

«Я нашел дискуссию очень конструктивной и полезной. Я думаю, нам удалось донести, что мы подошли к анализу тщательно, серьезно и самокритично. Мы всесторонне рассмотрели весь чемпионат мира, и эти выводы имеют решающее значение для разработки плана на будущее. Для нас, как тренерского штаба, здорово, что руководство разделяет этот подход, одобряет наш курс и продолжает поддерживать нас», — добавил специалист.

Германия не смогла выйти из группы на чемпионате мира, уступив сборным Южной Кореи и Мексики.

Ранее сообщалось, что игрокам сборной Германии во время ЧМ-2018 отключали интернет на ночь.