Модрич заявил о несправедливом пенальти в ворота Хорватии в финале ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира — 2018 от Франции, передает ТАСС.

Хавбек «шашечных» посетовал на пенальти, поставленный в ворота хорватов.

«Я не видел, но все говорят, что пенальти не было. Хоть я и не видел его, но в таких матчах нельзя принимать подобные решения. Это была поворотная точка матча. Мы вели игру, а судья поставил такой пенальти», — заявил Модрич.

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Хорваты уступили французам со счетом 2:4. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018.