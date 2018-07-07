В Москве открыли павильон ЧМ-2022

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В Москве состоялось торжественное открытие павильона «Мажлис Катар», который полностью посвящен чемпионату мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в церемонии открытия участвовали генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года Хасан аль-Тавади, его помощник Насер Фахд аль-Хатер и руководители различных департаментов оргкомитета «Катар-2022».

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Павильон открылся в Парке Горького, где каждый желающий сможет ознакомиться с культурой Катара, макетами строящихся стадионов к мировому первенству, а также с историей развития спорта в стране.

«Для нас огромное счастье находиться в Москве по двум простым причинам: первая — это открытие павильона «Мажлис», который полностью посвящен чемпионату мира 2022 года, второй причиной является посещение мирового первенства в России», — сказал аль-Тавади.

Глава оргкомитета также пожелал удачи сборной России в предстоящем матче против команды Хорватии.

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