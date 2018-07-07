Испанский вратарь раскритиковал официальный мяч ЧМ-2018

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Голкипер сборной Испании Пепе Рейна высказал недовольство официальным мячом чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Давайте продолжим разработку новых игровых мячей, если голкиперы всё проще и проще угадывают траекторию их полета, правда?

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Нужно искать другие способы для создания шоу на футбольном поле!», — написал Рейна в твиттер.

С критикой в адрес производителей мяча выступили также Давид де Хеа и Марк-Андре тер Штеген после контрольного матча Германия — Испания.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее Рейна также заявлял, что мячом мирового первенства 2018 года не возможно играть.