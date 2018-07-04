Английский тренер: в нашу сборную никто не верил, как и в Россию

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Английский тренер Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортивным директором «Ростова», в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» заявил, что для английских фанатов матч «трех львов» с Колумбией вышел таким же напряженным, как для российских — встреча с Испанией.

«Я так разнервничался! К тому же серия пенальти никогда не была сильной стороной английской команды (британцы впервые победили таким образом на чемпионате мира. — «Газета.Ru»). Но ребята очень тяжело трудились на протяжении всех 120 минут встречи, а такая самоотдача затем вознаграждается чуточкой везения.

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Я считаю, что Англия и Россия находятся в похожих ситуациях в том смысле, что до начала мундиаля в наши шансы продвинуться далеко никто не верил — даже собственные болельщики и журналисты», — признался Эшуорт.

Ранее специалист заявил, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.