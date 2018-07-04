В Госдуме заявили о возможной победе России на ЧМ-2018

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Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что сборная Россия способна бороться за медали на домашнем чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Россияне одержали победу над испанцами в матче 1/8 финала мундиаля, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1).

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«Наша команда около двух часов двигалась в достаточно жаркую погоду, это не чудо и не случайность, это закономерная победа. Я считаю, что команда может бороться за золото, ну а победа в матче с Хорватией вполне возможна», — сказал Дегтярев.

Матч за выход в полуфинал турнира между Россией и Хорватией состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее сообщалось, что треть россиян верят в выход России в полуфинал ЧМ-2018.