Соцсети высмеяли Неймара за симуляцию в матче с Мексикой

Пользователи социальных сетей высмеяли нападающего сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймара за симуляцию в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Мексики, сообщает «Советский спорт».

Бразилец на 71-й минуте игры оказался на газоне, зажимая мяч между стоп. Защитник мексиканской сборной Мигель Лаюн подошел и взял мяч, когда Неймар начал кричать и схватился за ногу. На повторе видно, что мексиканец действительно наступил форварду пенаткампеонов на ногу, однако реакция нападающего оказалась слишком бурной.

Бразильцы обыграли команду Мексики со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал ЧМ-2018. Неймар забил один из мячей своей сборной.

Ранее Петер Шмейхель оценил игру Неймара на ЧМ-2018.

Really, someone give Neymar an Oscar already! #BRAMEX #WorldCup pic.twitter.com/fKMA3DGSvR

On a level of 1 to 8 what level Neymar do i feel like? 6 #WorldCup pic.twitter.com/BCXCiEe32u