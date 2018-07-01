Дворкович назвал героями игроков сборной России

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Председатель оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018» Аркадий Дворкович поделился мыслями после победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над Испанией, передает ТАСС.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее россияне.

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«Cтрого выполнили тренерскую установку, работали до конца, как правильно сказали до матча, просто умирали на поле, выкладывались на двести процентов. Что сказали, то и сделали, сдержали слово, поэтому и победили. А в конце уже сработал Игорь Акинфеев. Сегодня вся команда — герои», — заявил Дворкович.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Мария Захарова посетовала на отсутствие флага после победы сборной России.