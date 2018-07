Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания — Россия

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании, сообщает ТАСС.

Об этом информирует официальный твиттер-аккаунт ЧМ-2018.

Основное и дополнительное время матча Испания — Россия завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти были сильнее россияне. Акинфеев отразил два удара испанцев в серии одиннадцатиметровых.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что впервые в истории сборная России участвует в серии пенальти на ЧМ.

#RUS's Igor Akinfeev takes the first @Budweiser #ManoftheMatch award of the day #ESPRUS #WorldCup pic.twitter.com/qs3tNtT35z