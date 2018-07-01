Акинфеев признан лучшим игроком матча Испания — Россия
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании, сообщает ТАСС.
Об этом информирует официальный твиттер-аккаунт ЧМ-2018.
Основное и дополнительное время матча Испания — Россия завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти были сильнее россияне. Акинфеев отразил два удара испанцев в серии одиннадцатиметровых.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что впервые в истории сборная России участвует в серии пенальти на ЧМ.
#RUS's Igor Akinfeev takes the first @Budweiser #ManoftheMatch award of the day ��#ESPRUS #WorldCup pic.twitter.com/qs3tNtT35z— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 1 июля 2018 г.