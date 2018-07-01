Английский фанат может стать послом туризма в Татарстане

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Английский болельщик Джастин Уоллей может стать почетным послом туризма Татарстана, сообщает ТАСС.

После посещения Казани во время чемпионата мира — 2018 года Уоллей выразил желание остаться в городе и найти работу.

В Татарстане англичанину предложили на добровольных началах почетным послом региона.

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«Предлагаю вам стать почетным послом Татарстана там, где вы живете и работаете», — заявил председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Англичанин выразил предварительную готовность, но попросил возможность подумать в течение «пары недель».

Ранее английский фанат пристыдил британские СМИ после поездки в Россию.