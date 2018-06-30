ФИФА оштрафовала РФС за дискриминационный баннер на матче Уругвай — Россия

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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) за дискриминационный баннер на матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

Сумма штрафа составила 10 тыс. швейцарских франков.

Матч между сборными Уругвая и России прошел в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее потерянный багаж сборной Уругвая доставили в Сочи из Нижнего Новгорода.