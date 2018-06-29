Глава ФИФА заявил об изменении восприятия России на Западе
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о чемпионате мира по футболу, который проходит в России.
«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой», — приводит слова Инфантино ТАСС.
Глава организации отметил, что праздник футбола в России стал праздником всего мира.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.
Ранее Инфантино и президент России Владимир Путин посетили Парк футбола на Красной площади.