Глава ФИФА заявил об изменении восприятия России на Западе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/11818219/upload-TASS_27556775-pic905-895x505-48722.jpg">

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Реклама

Глава организации отметил, что праздник футбола в России стал праздником всего мира.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее Инфантино и президент России Владимир Путин посетили Парк футбола на Красной площади.