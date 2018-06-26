Дворкович: стыдно за матч Франция — Дания и жалко болельщиков
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поделился мнением о матче между сборными Франции и Дании на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой футбол, это не игра. Жалко болельщиков. Даже тогда, когда перуанцы уже вели 2:0, датчане не бежали, играли без желания», — сказал Дворкович.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что встреча между сборными Франции и Дании стала первой на чемпионате мира — 2018, которая завершилась со счетом 0:0.