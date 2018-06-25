Футболист сборной Англии Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды

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Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер пообещал болельщику оплатить татуировку с изображением игрока команды Джона Стоунза.

Болельщик английской команды написал в своем I'll pay https://t.co/tAWAe2TNoI

— Kyle Walker (@kylewalker2) 24 июня 2018 г. » target=«_blank»>твиттере о том, что сделает татуировку с изображением Стоунза, если тот забьет хотя бы один мяч на чемпионате мира — 2018.

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После того, как Стоунз оформил дубль в матче с Панамой, Уокер написал болельщику в комментариях «Я оплачу».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.