Футболист сборной Англии Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды
Защитник сборной Англии по футболу Кайл Уокер пообещал болельщику оплатить татуировку с изображением игрока команды Джона Стоунза.
Болельщик английской команды написал в своем I'll pay https://t.co/tAWAe2TNoI
— Kyle Walker (@kylewalker2) 24 июня 2018 г. » target=«_blank»>твиттере
I'll pay https://t.co/tAWAe2TNoI
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После того, как Стоунз оформил дубль в матче с Панамой, Уокер написал болельщику в комментариях «Я оплачу».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
I'll pay https://t.co/tAWAe2TNoI— Kyle Walker (@kylewalker2) 24 июня 2018 г.