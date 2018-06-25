Польша первой среди европейских команд потеряла шансы на выход из группы ЧМ-2018

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Сборная Польши потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года после поражения от команды Колумбии в матче второго тура группового этапа турнира, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что польская национальная команда стала первой европейской сборной, которая завершила борьбу за выход в 1/8 финала мирового первенства.

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Встреча между сборными Польши и Колумбии, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе H лидируют сборные Японии и Сенегала, набравшие по четыре очка. Третье место занимает команда Колумбии (3 очка). Замыкает турнирную таблицу Польша (0).

Также шансы на выход из группы потеряли команды Египта, Саудовской Аравии, Марокко, Перу, Коста-Рики, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Польши.