CNN: Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта
Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России, сообщает CNN.
Футболист якобы остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном.
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В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Кадыров сделал подарок Салаху во время чемпионата мира по футболу в России.