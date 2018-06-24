CNN: Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта

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Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России, сообщает CNN.

Футболист якобы остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном.

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В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Кадыров сделал подарок Салаху во время чемпионата мира по футболу в России.